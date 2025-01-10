Ford заработал в Китае в 2024 году около $600 млн

Американский автопроизводитель Ford Motor заработал в Китае около $600 млн в 2024 году, несмотря на сложные рыночные условия. Об этом заявил на автосалоне в Детройте главный исполнительный директор компании Джим Фарли.

"Я рад сообщить, что Ford получает прибыль в Китае. Я горжусь этим, потому что немногие автопроизводители могут сказать то же самое", - сказал Джим Фарли, которого цитирует CNBC.

Названная цифра не включает в себя доходы от экспорта произведенных в КНР машин, отметил он. Ряд моделей Ford производится только в Китае и затем поставляется на другие рынки, включая США. В частности, это касается марки Lincoln Nautilus.

Обычно Ford не раскрывает показателей прибыли по отдельным регионам.