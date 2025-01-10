Последнее обновление: 10.01.2025 18:00

Уровень безработицы в Чехии в декабре вырос до 4,1%

Уровень безработицы в Чехии вырос в декабре до 4,1% с 3,9% в ноябре. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 9 января Министерством труда.

Согласно информации, работу искали 306 478 человек, примерно на 16 тыс. больше, чем месяцем ранее. В то же время сократилось примерно на 9 тыс. до 246 573 количество вакансий, предлагаемых работодателями.

Для сравнения: в декабре 2023 года уровень безработицы в Чехии составил 3,7%.

Самый низкий уровень занятости населения на конец прошлого года был зарегистрирован в Устецком крае — 6,2%. В Моравско-Силезском крае этот показатель составил 5,8%. Напротив, в Праге традиционно зафиксирована самая низкая доля безработных - 2,8%.

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