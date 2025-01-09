Правительство Чехии поддержало легализацию семейных ферм.

Предложение парламента предусматривает их регистрацию и устанавливает, среди прочего, условия для получения статуса семейной фермы, однако конкретные преимущества такого статуса пока отсутствуют.

Как заявил министр сельского хозяйства Марек Выборны на пресс-конференции после заседания правительства, другие меры и льготы, такие как освобождение от определенного финансового бремени или снижение ставок подоходного налога, будут рассмотрены в ближайшие месяцы и годы.

В то же время он отметил, что это первый шаг, «с помощью которого правительство укрепляет конкурентоспособность и устойчивость чешской деревни, а также выполняет свое программное заявление». Он считает предложение приемлемой законодательной основой, на которой могут быть построены дальнейшие меры и льготы, соответствующие потребностям семейных ферм.

«Новшество поможет этим хозяйствам получить поддержку для достижения определенной цели и адаптировать законодательство к их конкретным потребностям», - подчеркнул глава министерства, которого цитируют чешские СМИ.

Между тем, по мнению законодателей, отсутствие конкретных льгот может привести к снижению интереса к получению указанного статуса.

Выборны считает, что легализация как таковая также окажет положительное влияние на формирование села и сохранение традиций. По его словам, семейные фермы играют ключевую роль не только в производстве качественных продуктов питания, но и в защите ландшафта и устойчивости сельских общин. По оценкам Минсельхоза, в течение двух лет с даты вступления нормы в силу статус могли бы получить около 2000 сельскохозяйственных субъектов. В будущем количество семейных ферм может даже вырасти, предполагают эксперты.