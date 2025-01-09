Швеция закупит современные танки на €1,7 млрд

Швеция продолжает модернизировать свои Силы обороны и закупает современные танки на 22 млрд шведских крон (€1,7 млрд). об этом сообщила шведская национальная телекомпания SVT.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что это важная инвестиция. В рамках заказа страна закупит 44 новых немецких танка Leopard 2A8, а также модернизирует 66 танков, приобретенных в 1990-е годы.

"Это, безусловно, самые современные танки на рынке. Боевая готовность сухопутных войск значительно повысится", - заявил глава Центра оборонных инвестиций Швеции Йоран Мартенссон.

Заказ был размещен перед Рождеством, но Йонсон объявил об этом только во вторник, во время посещения острова Готланд. По его оценке, танки нужно было заказать раньше, учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе.