В Украине зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса

В Украине зарегистрировали первый активный фармацевтический ингредиент на основе медицинского каннабиса – оральные капли от испанского производителя Curaleaf. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации медицинского каннабиса.

Ожидается, что первые капли на основе медицинского каннабиса появятся в производственных аптеках первой половины 2025 года.

"По последним опубликованным данным от представителей Минздрава, в Украине более 6 млн человек нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса. Мы продолжаем работать над расширением списка болезней, в первую очередь над ПТСР", – отметил основатель Украинской Ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас.

Такие препараты смогут получить пациенты с заболеваниями, входящими в утвержденный Минздравом перечень болезней и состояний, при которых назначается медицинский каннабис.

В частности, речь идет о хронической или нейропатической боли, тошноте, болезни Паркинсона, эпилепсии, анорексии и т.д.