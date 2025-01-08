Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

В Украине зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса

В Украине зарегистрировали первый активный фармацевтический ингредиент на основе медицинского каннабиса – оральные капли от испанского производителя Curaleaf. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации медицинского каннабиса.

Ожидается, что первые капли на основе медицинского каннабиса появятся в производственных аптеках первой половины 2025 года.

"По последним опубликованным данным от представителей Минздрава, в Украине более 6 млн человек нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса. Мы продолжаем работать над расширением списка болезней, в первую очередь над ПТСР", – отметил основатель Украинской Ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас.

Такие препараты смогут получить пациенты с заболеваниями, входящими в утвержденный Минздравом перечень болезней и состояний, при которых назначается медицинский каннабис.

В частности, речь идет о хронической или нейропатической боли, тошноте, болезни Паркинсона, эпилепсии, анорексии и т.д.



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