Последнее обновление: 07.01.2025 14:00

Вопрос сокращения рабочей недели расколол правительство Испании

План сокращения рабочей недели на 1,5 часа при сохранении заработной платы на прежнем уровне разделило испанское правительство. Об этом сообщает Euractiv.

Министр труда Йоланда Диас от левой партии Sumar и министр финансов-социалист Карлос Куэрпо высказали разные взгляды на предложение Sumar сократить рабочую неделю на полтора часа без снижения заработной платы.

Куэрпо призвал приложить усилия, чтобы найти "сбалансированный текст" и разработать "сопроводительный план, чтобы компании могли усвоить эти изменения и делать это стабильно". Его слова вызвали резкий ответ Диас.

"То, что говорит министр, и то, что он изложил в письменной форме, – это, во-первых, то, что он на стороне работодателей и хочет отсрочить вступление в силу и не выполнять соглашение, а во-вторых [...] то, что из соглашения нужно устранить элемент предвзятости, то есть нанести удар по испанским рабочим", – заявила Диас.

Предложение, которое Диас сделала одним из своих личных политических лошадок, еще предстоит проголосовать в национальном парламенте, что может произойти позже в этом году.

Sumar уже ведет переговоры с несколькими партиями, чтобы попытаться протолкнуть этот законопроект, в том числе с правой каталонской сепаратистской партией Junts.

В парламенте семь депутатов от Junts, а также другие семь депутатов от ее левого сепаратистского соперника, Республиканской левой Каталонии (ERC), имеют решающее значение для обеспечения стабильности правительства Санчеса до конца его срока в 2027 году.

Хотя предложение соответствует социальной повестке дня социалистов, Куэрпо недавно высказал некоторые предостережения. Этот шаг был согласован с главными профсоюзами страны, CC.OO и UGT, но ведущая организация работодателей, CEOE, отклонила его в ноябре.

Из-за отказа правительство теперь вынуждено внедрять эту меру без экономической помощи, которую оно предлагало малым и средним предприятиям, чтобы облегчить его реализацию.

Среди наиболее спорных вопросов – дата вступления в силу постановления и то, как сокращение рабочего времени повлияет, в частности, на контракты с неполным рабочим днем.



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