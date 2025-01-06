Два поврежденных подводных кабеля в Финском заливе восстановили

Коммуникационные кабели компании Elisa, которые были повреждены между Финляндией и Эстонией 25 декабря 2024 года, отремонтировали. Об этом сообщил финский вещатель Yle со ссылкой на заявление компании.

Как отметили в компании, два подводных кабеля Elisa между Финляндией и Эстонией, которые были повреждены на Рождество, отремонтированы.

На завершение ремонта повлияли погодные условия, а повреждение подводных кабелей не повлияло на телекоммуникационные услуги компании в Финляндии и Эстонии.

Как писали, в конце декабря в Балтийском море зафиксировали повреждение четырех подводных кабелей связи.

Финляндия 26 декабря задержала судно Eagle S в связи с обрывом одного из кабелей связи. По данным СМИ, на судне ранее обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

В начале января информировали, что в Финском заливе начались ремонтные работы по восстановлению подводного коммуникационного кабеля Elisa.