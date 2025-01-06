Последнее обновление: 06.01.2025 17:00

Samsung добавит новые ИИ-функции в широкую линейку телевизоров

Южнокорейская Samsung Electronics оснастит свои телевизоры новыми функциями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится на сайте компании.

Технология Samsung Vision AI позволит зрителям искать информацию о текущих трансляциях, не прерывая просмотра, будет в режиме реального времени генерировать субтитры с переводом иноязычного контента, создавать динамические и персонализированные фоновые изображения.

Samsung Vision AI также интегрирует телевизоры в экосистему умных вещей SmartThings, обеспечив пользователей информацией об обстановке в доме, поведении домашних животных и состоянии близких.

По сообщению компании, новые функции будут интегрированы в широкую линейку телевизоров Samsung, включая модели Neo QLED, OLED, QLED и The Frame.



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