Последнее обновление: 06.01.2025 17:00

В Австрии анонсировали протесты против коалиции с ультраправыми

В Австрии анонсировали по меньшей мере две демонстрации в знак протеста против участия в коалиции ультраправой Австрийской партии свободы. Об этом сообщает Der Standard.

Под лозунгом "Не дать Герберту Киклю стать канцлером" Еврейский студенческий союз Австрии (JöH) приглашает людей на спонтанный митинг на площади Бальхаусплац в центре Вены в понедельник в 10:30.

JöH также получил поддержку своей акции от "Альтернативных, зеленых и независимых профсоюзных деятелей" (AUGE).

Еще одна демонстрация запланирована на 18:00 9 января. Организации Volkshilfe, Greenpeace и SOS Mitmensch призывают к "громкому протесту перед федеральной канцелярией".

"Мы все должны послать четкий сигнал, что мы хотим защитить нашу республику", – говорится в пресс-релизе организаторов.

Напомним, 4 января Карл Нехаммер объявил об отставке с поста лидера Австрийской народной партии и канцлера Австрии после провала переговоров о коалиции с социал-демократами.

Партии вели переговоры после парламентских выборов в сентябре 2024 года. Хотя тогда победила ультраправая Австрийская партия свободы, голосов для единоличного большинства ей не хватило, а другие партии отказались входить с ней в коалицию.

Новоназначенный лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер 5 января выразил готовность вести переговоры с ультраправой Австрийской партией свободы о коалиции.



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