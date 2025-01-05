Канцлер Австрии уйдет в отставку из-за провала переговоров о коалиции

Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о своей отставке после неудачных переговоров о формировании новой правительственной коалиции. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, он намерен уйти в отставку в "ближайшее время". Занимал пост канцлера Нехаммер с 6 декабря 2021 года.

"После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с должностей федерального канцлера и главы ÖVP (Австрийской народной партии), а также обеспечу упорядоченный переход", – сказал он.

В комментарии Die Presse Нехаммер рассказал, что с представителями Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) невозможно договориться по ключевым вопросам. Перед этим, 2 января, из переговоров вышли партия Новая Австрия и Либеральный форум (NEOS), поэтому дальнейший диалог бессмысленный.

"Мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на новые налоги. Поэтому мы завершаем переговоры с СДПГ и не будем их продолжать", – сказал канцлер.

В сентябре 2024 года Австрийская партия свободы впервые в истории страны победила на общенациональных выборах, набрав примерно 29% голосов. Но из-за противоречивой репутации не смогла договориться с другими партиями о формировании коалиции.

В октябре президент Австрии Александр ван дер Беллен поручил все же создать коалицию.

3 января 2025 года австрийские СМИ сообщили о провале длительных переговоров о формировании правительства без участия ультраправой Австрийской партии свободы.