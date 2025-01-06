В Китае зарегистрировали вспышку метапневмовируса человека

Результаты анализа респираторных проб, взятых в китайских больницах в период 23-29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Об этом сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Исследование показало, что острые респираторные инфекционные заболевания в настоящее время активно распространяются внутри страны. В частности, увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях.

Ранее Independent написала, что Китай переживает всплеск заболеваемости респираторными вирусами, что приводит к переполненности больниц. Этой зимой в северных провинциях Китая резко возросло число случаев заболевания вирусом, идентифицированным как метапневмовирус человека (HMPV), особенно сильно распространившимся среди детей.

Метапневмовирус вызывает симптомы, сходные с проявлениями обычной простуды и гриппа. Хотя заболевание, как правило, протекает в легкой форме, оно может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, особенно у младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой, отмечает издание.

В конце декабря тайваньское издание Money UDN написало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от COVID-19, который имеет реагенты для быстрого скрининга, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало, отмечал портал. Кроме того, в настоящее время не существует противовирусных препаратов для лечения этого вируса, при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию.

Между тем более 30 случаев заражения метапневмовирусом человека выявлено с начала эпидемического сезона в Казахстане. Об этом сообщает Минздрав страны.

Новый китайский метапневмовирус обнаружили у двух детей в Индии.

Как говорят врачи-инфекционисты, среди симптомов - озноб, боль в горле, кашель и головокружение. Инкубационный период составляет от 3 до 6 дней, а заболевание может длиться в среднем 7-10 дней. В тяжелых случаях наблюдается быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность, чаще у пациентов с ослабленным иммунитетом или после трансплантации легких.

В Украине подтверждено 13 случаев этого заболевания. При этом Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook подчеркивает, что метапневмовирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидемического сезона, в настоящее время ситуация носит рутинный и контролируемый характер.

Рекомендации медицинских специалистов по мерам предосторожности аналогичны действовавшим во время COVID-19, включая ношение масок и регулярную дезинфекцию рук.