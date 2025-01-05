Спустя 23 года после введения евро немцы все еще сдают старые дойчмарки

Почти через четверть века после введения евро немцы все еще обменивают огромные суммы немецких марок. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на данные немецкого Центробанка.

Согласно информации, в 2024 году было обменяно около 53 миллионов немецких марок на сумму около 27,2 миллиона евро.

Этот показатель несколько снизился по сравнению с 2023 годом, когда было сдано около 58 миллионов немецких марок.

Германия является одной из шести стран – вместе с Австрией, Ирландией, Эстонией, Латвией и Литвой – которые до сих пор позволяют обменивать свои прежние валюты на евро.

Евро был официально введен 1 января 2002 года, и сейчас 20 стран являются официальными членами еврозоны.

По оценкам Бундесбанка, спустя более чем 20 лет после введения евро все еще не обменяно до 12,2 миллиарда немецких марок (около €6,24 млрд).

В течение года сообщалось о ряде крупных находок, в частности об одной семье, которая нашла в своем саду жестянку с 250 купюрами немецких марок стоимостью около €4600.

Некоторые из старых банкнот и монет могут никогда не быть обменены, например, из-за того, что они находятся в руках коллекционеров или за рубежом.