Испания с апреля 2025 года перестанет выдавать «золотые визы» — вид на жительство для иностранцев в обмен на инвестиции. Это следует из опубликованных в «Официальном государственном вестнике» поправок.

«Визы и разрешения для инвесторов, действительные на дату вступления в силу данного переходного положения, будут оставаться действительными в течение времени, на которое они были выданы», - говорится в документе.

Те инвесторы или их родственники, кто до вступления в силу поправок подали заявление на визы, могут получить их «в соответствии с правилами, действующими на день подачи заявления», говорится в нем.

Программа «золотых виз» позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство через инвестиции, в первую очередь в недвижимость. Самый распространенный вариант в Испании — приобретение недвижимости на минимальную сумму €500 тыс. Другие варианты — вложение €1 млн в акции испанских компаний или €2 млн в государственные ценные бумаги Испании.