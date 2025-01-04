Последнее обновление: 04.01.2025 14:55

Испания с апреля 2025 года перестанет выдавать «золотые визы»

Испания с апреля 2025 года перестанет выдавать «золотые визы» — вид на жительство для иностранцев в обмен на инвестиции. Это следует из опубликованных в «Официальном государственном вестнике» поправок.

«Визы и разрешения для инвесторов, действительные на дату вступления в силу данного переходного положения, будут оставаться действительными в течение времени, на которое они были выданы», - говорится в документе.

Те инвесторы или их родственники, кто до вступления в силу поправок подали заявление на визы, могут получить их «в соответствии с правилами, действующими на день подачи заявления», говорится в нем.

Программа «золотых виз» позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство через инвестиции, в первую очередь в недвижимость. Самый распространенный вариант в Испании — приобретение недвижимости на минимальную сумму €500 тыс. Другие варианты — вложение €1 млн в акции испанских компаний или €2 млн в государственные ценные бумаги Испании.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование