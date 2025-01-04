Черногория ужесточит нормы об оружии после громкого убийства

Власти Черногории решили ужесточить условия хранения оружия после массового убийства в Цетине. Об этом заявил премьер-министр страны Милойко Спаич.

Он провел заседание Совета национальной безопасности, во время которого под окнами здания правительства в Подгорице митинговали сотни людей, несмотря на проливной дождь. Граждане обвинили власти в неэффективной политике в сфере контроля за оружием.

По словам премьер-министра, обладатели действующих лицензий на огнестрельное оружие должны пройти дополнительное психологическое обследование до 1 января 2026, иначе их лицензии отзовут. Тем, кто владеет оружием без разрешения, дали два месяца, чтобы его сдать. Иначе их ждут "драконовские" штрафы, пригрозил премьер.

"Доступность оружия является чрезмерной и пугающей и не может быть оправдана традициями", - цитирует Спайича агентство AFP.

Как пишет dpa, число незарегистрированных единиц оружия на руках у граждан Черногории оценивается в десятки тысяч штук. AFP сообщает со ссылкой на швейцарский проект Small Arms Survey, что в Черногории с населением 620 000 человек почти 245 000 единиц огнестрельного оружия.

Напомним, 45-летний мужчина 1 января открыл огонь в баре города Цетине, а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих. Он убил двоих детей и собственную сестру. Еще четыре человека ранены, один в критическом состоянии.