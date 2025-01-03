Власти Беларуси запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой

Правительство Беларуси ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, запрет не распространяется на:

на оптовую реализацию пиротехнических изделий IV и V классов опасности юридическим лицам, имеющим соответствующее разрешение (свидетельство);

продажу бенгальских огней, хлопушек и тортовых свечей (фонтанов холодного огня);

проведение фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности юридическими лицами, имеющими разрешение на их использование.

«Введенный запрет обусловлен участившимися случаями получения гражданами, в том числе детьми, травм в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий», - говорится в комментарии.

Постановление вступает в силу с 4 января 2025 года