В Финляндии начался ремонт поврежденного танкером коммуникационного кабеля

Финская государственная компания Cinia приступила в пятницу, 3 января, к ремонту поврежденного коммуникационного кабеля в Финском заливе.

Компания владеет подводным кабелем C-Lion1 длиной почти 1200 километров, который доходит до немецкого города Росток. Кабель ремонтирует французское судно Cable Vigilance, пишет Yle.

Cinia прогнозирует, что кабель будет восстановлен к 10 января.

Предполагается, что нефтяной танкер Eagle S повредил электрический кабель Estlink 2 и четыре кабеля связи 25 декабря прошлого года. Один из поврежденных кабелей связи – это кабель C-Lion1 компании Cinia.

Между тем в Финляндии окружной суд города Хельсинки в пятницу отклонил запрос на освобождение нефтяного танкера, который подозревается полицией в повреждении подводной линии электропередач и четырех телекоммуникационных кабелей на прошлой неделе.

Финляндия 28 декабря арестовала танкер Eagle S, перевозивший российскую нефть, по подозрению в том, что накануне он повредил финско-эстонскую линию электропередач Estlink 2, а также телекоммуникационные кабели, тянув свой якорь по дну Балтийского моря.

Адвокат, представляющий компанию Caravella LLC FZ из Объединенных Арабских Эмиратов, являющуюся владельцем танкера, добивался освобождения судна и экипажа.

Заседание было тайным, материалы дела также были засекречены по требованию полиции.

Правоохранители объяснили такие меры соображениями следствия, поскольку предварительное расследование все еще находится на ранней стадии.

Центральная уголовная полиция ранее заявляла, что судно было изъято, поскольку оно является доказательством по уголовному делу. На судне проводится техническое расследование и допрос экипажа.

По оценкам правоохранителей, активная начальная фаза расследования займет несколько недель, а в целом расследование займет не менее нескольких месяцев.

Eagle S подозревают в повреждении линии электропередач Estlink 2 вместе с четырьмя телекоммуникационными линиями.

Финские власти 26 декабря поднялись на борт танкера Eagle S, который перевозил российскую нефть, по подозрению в том, что он вызвал повреждения, тянув якорь по дну Балтийского моря.