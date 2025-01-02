В США нашли один из крупнейших арсеналов самодельной взрывчатки в истории

Федеральное бюро расследований США при обыске в частном доме в штате Вирджиния изъяло более 150 самодельных взрывных устройств.

Это один из самых больших случаев изъятия взрывчатки в истории бюро, сообщает Associated Press.

Обыск производился в округе Айл-оф-Вайт, недалеко от Норфолка, в доме 36-летнего Брэда Спеффорда. По данным судебных документов, в декабре из его дома изъяли более 150 трубчатых бомб и других взрывных устройств.

Большая часть взрывчатки была найдена в гараже, где также хранились инструменты и материалы для ее изготовления. Дополнительные устройства обнаружили в рюкзаке в спальне, которую подозреваемый делил с женой и двумя детьми, отмечает AP.

Во время обыска 17 декабря полиция также обнаружила бронежилет со встроенной взрывчаткой. Спеффорду предъявлены обвинения в нарушении Национального закона об огнестрельном оружии, прокуроры не исключают дополнительных обвинений, связанных со взрывчаткой.

Адвокаты Спеффорда заявили, что по делу якобы отсутствуют доказательства, свидетельствующие о подготовке к насилию, подчеркнув, что у подозреваемого ранее не было судимостей.

Как отмечает ФБР, расследование началось в 2023 г. после информации от знакомого Спеффорда. Информатор отметил, что тот получил тяжелую травму руки во время работы над взрывчаткой, из-за чего у него осталось всего два пальца на правой руке.

По данным следствия, Спеффорд использовал изображения президента Джо Байдена в качестве мишени для стрельбы и выражал одобрение идеи политических убийств. Хотя прямых доказательств подготовки к атакам нет, власти считают его действия потенциально опасными.