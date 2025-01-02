Apple предоставляет скидки на iPhone в Китае на фоне усиления конкуренции

Компания Apple объявила о редких скидках до 500 юаней ($68,50) на последние модели iPhone в Китае, стремясь сохранить свою долю рынка на фоне растущей конкуренции со стороны местных производителей, таких как Huawei. Об этом сообщает Reuters.

Четырехдневная акция, которая продлится с 4 по 7 января, распространяется на несколько моделей iPhone при условии использования определенных методов оплаты, указано на официальном сайте компании.

Флагманская модель iPhone 16 Pro, которая стоит от 7999 юаней, и iPhone 16 Pro Max с начальной ценой 9999 юаней получат максимальную скидку в 500 юаней. Модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут дешевле на 400 юаней.

Скидки вводятся на фоне осторожности потребителей в отношении расходов из-за замедления экономики Китая и дефляционного давления: в ноябре уровень потребительской инфляции достиг пятимесячного минимума.

Apple сталкивается с уменьшением своей доли на китайском рынке смартфонов, который является крупнейшим в мире. Местные производители значительно усилили конкуренцию, особенно Huawei, которая восстановила позиции в премиум-сегменте в августе 2023 года благодаря использованию локально произведенных чипов. Huawei недавно снизила цены на несколько высококлассных устройств, в том числе смартфоны, до 3 тыс. юаней на одной из ведущих китайских онлайн-площадок.

Apple на короткое время выбыла из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае во втором квартале 2024 года, но восстановила позиции в третьем. Однако продажи iPhone в Китае в третьем квартале снизились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как продажи Huawei выросли на 42%, по данным исследовательской компании IDC.

Акция Apple также включает скидки в размере 200-300 юаней на более старые модели iPhone и другие категории продукции, такие как ноутбуки MacBook и планшеты iPad. Для получения скидки клиенты должны использовать определенные способы оплаты, в частности WeChat Pay или Alipay.