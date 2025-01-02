Литва в 2024 году не впустила в страну более 1 тыс. мигрантов из Беларуси

Более 1 тыс. нелегальных мигрантов не были пропущены в Литву в 2024 году с территории Беларуси. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

"В 2024 году пограничники не позволили попасть в неположенных местах в Литву 1002 нарушителям режима госграницы", - говорится в сообщении.

В последнее время погранведомство фиксирует спад попыток незаконного перехода границы. На протяжении 11 суток нелегальные мигранты попасть в балтийскую республику не пытались. Последний такой случай зафиксирован 21 декабря.