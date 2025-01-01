Последнее обновление: 01.01.2025 16:00

В Великобританию за год через Ла-Манш прибыли 36,8 тысячи нелегалов

В Великобританию за 2024 год прибыло примерно 36,8 тысячи нелегальных иммигрантов через пролив Ла-Манш, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы. Об этом сообщает The Guardian.

По данным британского МВД, такое число нелегалов значительно выше, чем в 2023 году (29,4 тысячи). Больше мигрантов, чем в 2024 году, попали в Великобританию через Ла-Манш только в 2022 году (45,7 тысячи).

Власти Великобританию ведут и публикуют подобную статистику с 2018 года. Нелегальные иммигранты, стремящиеся попасть в Великобританию, как правило, сначала добираются до Франции, а затем стремятся пересечь Ла-Манш на лодках.



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