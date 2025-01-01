Болгария и Румыния в полночь отменили проверки на границе с государствами ЕС

В ночь на 1 января два последних материковых государства Евросоюза – Румыния и Болгария – окончательно присоединились к шенгенскому пространству.

В полночь завершился переходный период, когда проверки действовали только на наземных границах этих государств.

Завершение вступления Румынии и Болгарии в шенгенское пространство сопровождала торжественной церемония на границах между этими государствами, а также на их границах с шенгенскими государствами. Болгарский и румынский министры внутренних дел встретились на пограничном переходе между городами Русу и Джурджу, чтобы открыть свободное пересечение международной границы, которое отныне будет осуществляться без обязательных проверок.

Румынские медиа сообщают, что "очереди на границе ушли в историю".

Впрочем, несмотря на отсутствие необходимости в паспортах для пересечения границы путешественникам стоит иметь с собой любые идентификационные документы на случай выборочной проверки, которая может происходить в ближайшие 6 месяцев, напоминает издание Digi24. Также от этой ночи открыты границы между Болгарией и Грецией и между Румынией и Венгрией.

Напомним, 12 декабря Совет ЕС решил, что Румыния и Болгария полноправно присоединятся к Шенгену.

Сейчас 25 из 27 государств ЕС относятся к шенгенской зоне, за ее пределами остаются только островные Кипр и Ирландия.