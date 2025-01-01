Утвержден порядок проведения диспансеризации населения Беларуси

Постановлениями Минздрава № 173 и № 174от 16 декабря 2024 г. утверждены инструкции, определяющие порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения Беларуси.

Согласно документу, диспансеризации взрослых проводится в течение одного рабочего дня: лицам в возрасте 18-39 лет – один раз в три года; лицам в возрасте от 40 лет и за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста – один раз в год. В течение двух рабочих дней один раз в год лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения такого возраста.

Диспансеризация осуществляется в плановом порядке и может производиться в поликлиниках по месту жительства, а также других организациях, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность.

Установлена также схема проведения диспансеризации взрослых, которая включает перечень лабораторных, инструментальных и иных исследований, а также периодичность их проведения в зависимости от возраста пациента.

При выявлении (наличии) заболевания медицинская помощь оказывается пациентам врачом-специалистом по профилям заболеваний, состояниям, синдромам на основании клинических протоколов, а также иных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок организации и оказания медицинской помощи по профилям заболеваний, состояниям, синдромам, или методов оказания медицинской помощи.

Диспансеризация детей проводится в группах диспансерного наблюдения до 1 года и с 1 года до 17 лет.

Установлены различные схемы ее проведения в зависимости от возраста, наличия группы риска развития заболеваний.

Она проводится участковым врачом-педиатром или врачом общей практики, обслуживающим детское население в амбулаторно-поликлинических организациях по месту их фактического проживания.

Документы вступают в силу с 1 января 2025 г.