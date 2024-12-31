Финляндия закупит дополнительные ракеты GMLRS к реактивным системам

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил предложение Сил обороны о закупке дополнительных ракет GMLRS, которые используются в ракетных системах HIMARS и M270. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Дополнительные ракеты GMLRS Unitary и GMLRS AW будут закуплены для тяжелых ракетных систем, которые используют сухопутные войска.

Финляндия уже закупала аналогичные ракеты GMLRS в 2016 и 2017 годах.

"Финляндия настойчиво наращивает современный потенциал своих сил обороны. Это важное приобретение, которое обеспечит огневую мощь большой дальности для наших сухопутных войск", – сказал Хяккянен.

Напомним, в Финляндии началась дискуссия о выходе из соглашения о запрете противопехотных мин.

Также сообщалось, что в представленном Министерством обороны Финляндии докладе с прогнозом ситуации безопасности для страны в следующие 5 лет говорится, что они должны стать "эрой готовности" в вопросах обороны.