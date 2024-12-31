В Австрии число просителей убежища за год сократилось на 60%

В 2024 году количество заявлений о предоставлении убежища в Австрии сократилось почти на 60% и составило около 24 тысяч по состоянию на конец ноября. Об этом заявил глава федерального агентства по поддержке беженцев (BBU) Австрии Андреас Ахрайнер.

«В 2024 году количество заявлений о предоставлении убежища в Австрии сократилось почти на 60% и составило около 24 тысяч по состоянию на ноябрь. Изменения тренда не ожидается», - сказал Андреас Ахрайнер.

В 2023 году в Австрии было зарегистрировано почти 60 тысяч новых просителей убежища.

По словам координатора федерального правительства по вопросам предоставления убежища, количество заявлений о предоставлении убежища в Австрии, по прогнозам, будет оставаться низким.

Арайнер заявил о необходимости переоценки ситуации в Сирии, особенно в отношении возможного возвращения беженцев. По его словам, уже поступают отдельные запросы от сирийцев, которые хотят вернуться, но ситуацию нужно продолжать контролировать. Что касается войны РФ против Украины, то ожидается, что она продолжит влиять на поток беженцев.

Снижение числа заявлений о предоставлении убежища уже привело к прямым изменениям в инфраструктуре: в 2024 году закрылись две трети федеральных центров помощи, а остальные объекты адаптируются к новым условиям.

Между тем власти Австрии предлагают сирийцам поддержку в размере до €1 тыс., которые добровольно решат вернуться на родину.