Starlink будет обеспечивать мобильную связь в Украине

Украинский оператор сотовой cвязи "Киевстар" подписал соглашение со Starlink Илона Маска. Об этом сообщила материнская компания "Киевстар" VEON.

Устройства сотовой связи будут подключаться к спутникам, оснащенным модемами, которые функционируют как вышки сотовой связи, передавая телефонные сигналы из космоса.

Компания "Киевстар" ожидает, что система будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

Украина станет одной из первых стран мира, где Starlink развернет эту технологию, сообщается на странице корпорации.