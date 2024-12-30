Последнее обновление: 30.12.2024 17:15

В Минске начинают проектирование четвертой линии метро

В Минске начинают проектирование четвертой линии метро. Об этом сообщил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

"Мы начинаем проектирование четвертой линии - это кольцевая линия метро. 25 километров и 17 станций запланировано по генплану. Мы планируем, что с учетом строящегося большого микрорайона "Северный берег" и микрорайонов, где проживает свыше 800 тыс. человек (это Фрунзенский и Московский районы), после завершения "Парка Дружбы народов" (строящаяся станция третьей линии метро - прим.) будем начинать с этой стороны", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование