Бельгия запретит продажу одноразовых электронных сигарет

В Бельгии запретят продажу одноразовых электронных сигарет с 1 января. Об этом заявил министр здравоохранения Бельгии Фрэнк Ванденбрук.

Решение запретить продажу одноразовых электронных сигарет министр объяснил соображениями здравоохранения и окружающей среды.

"Электронные сигареты часто содержат никотин. Никотин вызывает зависимость от никотина. Никотин вреден для здоровья. Это факт", - добавил Ванденбру, которого цитирует AP к.

Он также указал, что пластик, батарейки и микросхемы, из которых состоит такая сигарета "являются бременем для окружающей среды".

Кроме того, "они создают опасные химические отходы, которые все еще присутствуют в том, что люди выбрасывают", отметил глава бельгийского Минздрава.

"Мы первая страна в Европе, которая сделала это", – подчеркнул он.

Бельгийский министр также хочет более жестких мер в отношении табака в ЕС.

"Мы действительно призываем Европейскую комиссию выступить с новыми инициативами по обновлению, модернизации табачного законодательства", – сказал он.