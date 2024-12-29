Китай испытал самый быстрый коммерческий поезд в мире

Китай провел испытания высокоскоростного поезда CR450 - он выполнил пробный рейс из Тяньцзиня (находится на севере КНР) в Пекин. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Поезд может развивать скорость до 450 км/ч, впрочем, во время регулярных рейсов он будет двигаться несколько "медленнее" - со скоростью около 400 км/ч. Запустить CR450 в коммерческую эксплуатацию хотят в 2025 году.

Отметим, что новая модель значительно быстрее поездов CR400, которые сейчас эксплуатируют китайцы. Последние могут двигаться со скоростью 350 км/ч. По сравнению с CR400, новый поезд на 12% легче и потребляет на 20% меньше энергии.

Для обеспечения высоких скоростных показателей CR450 получил обтекаемый корпус в форме шара. Сообщается, что кроме оригинальных дизайнерских решений, поезд может похвастаться высокими стандартами комфорта и безопасности.

По сообщениям СМИ, проект реализовали на основе китайских разработок, без привлечения иностранных технологий. Эксперты ожидают, что первым маршрутом для CR450 станет линия Чэнду-Чунцин.