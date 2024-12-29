Последнее обновление: 29.12.2024 16:11

В Норвегии самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет Boeing 737 авиакомпании KLM, следовавший из Осло в Амстердам, совершил экстренную посадку на юге Норвегии в субботу вечером после технической неисправности, возникшей вскоре после взлета. Об этом сообщает NRK.

Самолет приземлился в аэропорту Торп Сандефиорд в 19:14 по местному времени, сообщила норвежская полиция. Все 182 человека на борту, включая экипаж, не пострадали.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту оставалась закрытой.

"Это связано с тем, что самолет KLM заблокировал взлетно-посадочную полосу. Начата масштабная операция по перемещению самолета", – рассказала Тине Клейве-Матисен, менеджер по коммуникациям аэропорта Торп Сандефьорд.

Самолет при посадке съехал со взлетно-посадочной полосы и стоит на траве рядом с ней.

Клейве-Матисен надеется, что он будет перемещен в течение дня.

"После этого взлетно-посадочная полоса будет подготовлена к открытию для нормального движения. Ожидается, что мы откроем взлетно-посадочную полосу в 18:00 по норвежскому времени", – заявила она.

Около 5 тыс. пассажиров пострадают от закрытия в воскресенье, пока самолет не будет перебазирован.



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