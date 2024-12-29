Граждане Чехии в 2024 году меньше экономили и больше тратились на развлечения

Количество жителей Чехии, вынужденных затягивать пояса и покрывать ежедневные расходы за счет ранее накопленных средств постепенно сокращается. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса компании Provident.

Согласно информации, еще в 2022 году таковых было почти 30%, а в 2024 году – 21%. В завершающемся году чехи также стали в меньшей степени экономить на отпусках и урезать расходы на развлечения и спорт.

В 2023 году расходы на досуг сократили 42% чешских граждан, в 2024-м году – 36%.

Кроме того, экономия на текущих расходах снизилась с 57% в 2022 году до 42% в завершающемся году. Чуть менее 20% граждан в возрасте до 35 лет улучшили свое материальное положение, затребовав у работодателя повышения зарплаты.

В случае финансовых затруднений около 20% респондентов заявили, что за помощью обращаются к своей семье, а каждый десятый берет кредит.

За помощью к родственникам чаще обращаются женщины - 25%, в то время как мужчины предпочитают брать кредиты - 13%.