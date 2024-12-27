Южнокорейская разведка подтвердила пленение северокорейского военного в Украине

Украинские военные впервые взяли в плен солдата из Северной Кореи, воюющего на российской стороне. Об этом со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщило 27 декабря южнокорейское агентство Yonhap.

"Через оперативный обмен информацией с разведывательными органами союзных стран подтвержден факт захвата раненого северокорейского солдата", - сообщила разведслужба.

Дальнейшая ситуация будет тщательно отслеживаться, добавили в разведслужбе.

Позднее Yonhap сообщило, что первый пленный северокорейский солдат спустя сутки умер от обострения ранений.

Ранее в Сеуле сообщали, что Северная Корея могла перебросить в Россию до 12 тысяч военнослужащих. Разведка США утверждала, что солдаты из КНДР участвуют в боях в Курской области, часть которой захвачена украинскими военными.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе боевых действий в Курской области были убиты или ранены более трех тысяч солдат из КНДР. Разведка Южной Кореи утверждала на этой неделе, что Пхеньян, вероятно, готовится к переброске в Россию дополнительных сил, а также "к ротации или наращиванию войск".