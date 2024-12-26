Последнее обновление: 26.12.2024 18:00

Еще три кабеля между Финляндией и Эстонией вышли из строя

Еще три кабеля между Финляндией и Эстонией вышли из строя. Об этом сообщило Министерство экономики Эстонии.

Согласно информации, один из подводных телекоммуникационных кабелей принадлежит компании Citic Telecom, другие два - компании Elisa.

По сообщению пресс-службы Министерства экономики и коммуникаций Эстонии, причина неисправностей пока неизвестна и компании с привлечением соответствующих ведомств занимаются их выяснением, а также ремонтом кабелей.

Ранее стало известно о разрыве кабеля Estlink 2, обеспечивающего поставку электроэнергии из Финляндии в Эстонию. Финская сетевая компания Fingrid не стала исключать возможность диверсии. Полиция Финляндии начала проверку судов, оказавшихся рядом с местом разрыва.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал из-за инцидента анонсировал внеочередное заседание правительства страны.

Между тем внешние телекоммуникационные кабели, соединяющие Эстонию с остальным миром, многократно продублированы. Это означает, что при выходе из строя одного или нескольких кабелей можно использовать альтернативные морские кабели, идущие в Финляндию, или наземные кабели, идущие в Латвию, через которые обеспечивается работа интернета и различных услуг.



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