В авиакатастрофе в Актау выжили два члена экипажа

В Актау (адмцентр Мангистауской области) в центр судмедэкспертизы из 38 тел, доставленных с места крушения азербайджанского самолета, опознаны семеро. Об этом сообщило МЧС Казахстана.

В ведомстве также уточнили, что в авиакатастрофе удалось выжить только двум членам экипажа.

"Вчера в результате проведения аварийно-спасательных работ (...) обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Опознаны тела 7 человек", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что, "согласно официальным данным МЧС, выжили только два члена экипажа, а 3 погибли".

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли два члена экипажа, а троим удалось выжить.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по разбору конструкций самолета.

"Бригадами Центра медицины катастроф МЧС Казахстана продолжается медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета. Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау", - отмечается в сообщении.

В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единица техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчетов. В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, Нацгвардии, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, также МЧС Азербайджана, указывается в сообщении.

В минувшую среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.