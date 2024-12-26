Крупнейшая японская авиакомпания подверглась кибератаке

Японская авиакомпания JAL подверглась кибератаке, которая привела к задержке 14 внутренних рейсов и проблемам с международными полетами. Об этом сообщает Kyodo News.

Авиакомпания заявила, что проблемы начались около 7:25 утра, что побудило JAL остановить продажу билетов на внутренние и международные рейсы до конца дня.

В авиакомпании отметили, что сейчас работают над противодействием кибератаке и определением ее источника, добавив, что атака может иметь более серьезные последствия для ее рейсов. Авиакомпании удалось временно отключить маршрутизатор, который, как полагают, был скомпрометирован.

Источники в следственных органах сообщили, что JAL обратилась в столичное полицейское управление и расследует этот вопрос.