Последнее обновление: 25.12.2024 15:00

Белорусов на борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было

Граждан Беларуси на борту самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане, не было. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"По уточненной на настоящий момент информации, граждан Беларуси на борту самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане, не было", - заявили в МИД.

Как сообщалось, самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, но был перенаправлен из-за плохой погоды сначала в Махачкалу, затем - в Актау. Неподалеку от Актау он упал и загорелся.

МЧС Казахстана в настоящее время известно уже о 28 выживших после падения Embraer 190.

Там допустили, что выжить могло и больше людей.

По данным медиков, на месте крушения самолета в Актау обнаружены тела 4 погибших.

По информации авиакомпании, на борту всего было 62 пассажира и пять членов экипажа. Это граждане Азербайджана, Казахстана, России и Киргизии. Выжившие в основном находились в хвостовой части лайнера.



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