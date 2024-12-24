Последнее обновление: 24.12.2024 15:24

Италия заказывает 24 дополнительных истребителя Eurofighter

Eurofighter Typhoon и агентство НАТО NETMA подписали в понедельник в Риме контракт на приобретение до 24 самолетов Eurofighter для итальянских ВВС. Об этом сообщило агентство ANSA.

В рамках этого контракта Leonardo, итальянский партнер консорциума Eurofighter Typhoon, будет отвечать за окончательную сборку самолета и передачу его итальянским ВВС, а также за логистическую поддержку.

Общий экономический объем программы по закупке 24 новых истребителей и логистической поддержки составляет €7,47 млрд.

Эти новые реактивные самолеты заменят старые истребители Tranche 1 Eurofighter, модернизируя авиафлот Италии и усилив роль Eurofighter Typhoon как ключевого актива в европейской противовоздушной обороне.

"Решение Италии приобрести 24 дополнительных самолета является фантастической вехой, которая подчеркивает важность Eurofighter Typhoon в оборонной стратегии Европы", – проеоментировал Джанкарло Меццанатто, генеральный директор Eurofighter Typhoon.

Новые итальянские Eurofighter будут оснащены передовой авионикой, улучшенными системами вооружения Brimstone III и Meteor, новыми датчиками. Эти обновления обеспечат способность самолета интегрироваться в будущую воздушную боевую среду Европы даже после 2060 года.

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