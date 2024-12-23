Британская армия провела успешное испытание радиочастотного оружия

Британские военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое способно выявлять, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море. Об этом сообщает Минобороны страны.

Таким образом, военные впервые успешно испытали оружие, которое может сбить рой беспилотников с помощью радиоволн.

RFDEW может обнаруживать, отслеживать и уничтожать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

При этом RFDEW способно нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с почти мгновенным эффектом и по оценочной стоимости 10 пенсов за выстрел, обеспечивая экономически эффективное дополнение к традиционным системам противовоздушной обороны, базирующимся на ракетных базах.

Отмечается, что это оружие отличается от оружия лазерного направления энергии, такого как DragonFire, тем, что для уничтожения вражеских угроз оно использует радиочастоту, а не лазерный луч световой энергии.

RFDEW использует высокочастотные волны для выведения из строя или повреждения критически важных электронных компонентов внутри таких устройств, как дроны, что приводит к их обездвиживанию или падению с неба.

В начале декабря британская армия успешно провела испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны.