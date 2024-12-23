Госкомвоенпром Беларуси похвастался созданием комплекса против малых БПЛА

Госкомвоенпром Беларуси похвастался созданием мобильного комплекса противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам «Сапсан».

По информации ведомства, комплекс предназначен для прикрытия критически важных объектов от МБЛА и обеспечивает их поиск, обнаружение, сопровождение, радиоэлектронное подавление и огневое поражение в автоматизированном режиме.

Утверждается, что возможности данной разработки позволяют обнаруживать МБЛА на дальности не менее 3 км средствами радиолокации и не менее 1,8 км — средствами оптико-электронной разведки, а также осуществлять огневое поражение МБЛА на дальности не менее 400 м.

«Комплекс смонтирован на шасси повышенной проходимости МЗКТ-500-200-010, принятом на вооружение Вооруженных Сил, имеет открытую конфигурацию и может включать несколько разведывательно-огневых модулей (с рабочими местами боевого расчета, средствами радиолокации и оптико-электронной разведки, связи и огневого поражения), а также станции и комплексы радиотехнической разведки и РЭБ», - говорится в сообщении Госкомвоенпрома.