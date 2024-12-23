Швеция раскритиковала Китай за отказ допустить прокурора на борт судна Yi Peng 3

МИД Швеции выразил недовольство тем, что Китай не пустил на борт своего судна Yi Peng 3 прокурора Хенрика Седермана, который занимается расследованием возможной причастности экипажа к повреждению подводных кабелей в Балтийском море.

Грузовое судно Yi Peng 3 покинуло международные воды в проливе Каттегат между Данией и Швецией в субботу и, как сообщается, направилось в Египет после того, как в четверг китайские следователи поднялись на его борт, пишет Financial Times (FT).

Китайская команда ранее допустила на борт наблюдателей из Швеции, Германии, Финляндии и Дании, но, по словам шведских властей, госпрокурору Хенрику Седерману так и не разрешили подняться на судно.

"Это вопрос, который правительство воспринимает очень серьезно. Примечательно, что судно уходит, а прокурору не предоставляется возможность его осмотреть и допросить экипаж в рамках шведского уголовного расследования", - заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в комментарии для FT.

Швеция настоятельно попросила китайское грузовое судно, которое проходило возле поврежденных кабелей связи в Балтийском море, переместиться в шведские территориальные воды для содействия следствию. Это позволило бы всесторонне расследовать случаи разрыва кабелей между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией в ноябре.

По словам лиц, знакомых с ходом расследования, осмотр судна в четверг показал, что мало сомнений в том, что Yi Peng 3 причастно к инциденту.

"Нежелание Китая сотрудничать в расследовании инцидентов с подводной инфраструктурой в Балтийском море не должно создавать прецедента в Европе или где-либо еще", - заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Yi Peng 3 принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, в собственности которой находится еще одно судно, базирующееся недалеко от порта Нинбо в восточном Китае. Представитель компании заявил в ноябре FT, что "[китайское] правительство попросило компанию сотрудничать в расследовании", но отказался от дальнейших комментариев.

Мнения стран расходятся относительно мотивов повреждения кабелей. Некоторые источники, близкие к расследованию, предполагают, что Yi Peng 3 могло волочить якорь по дну Балтийского моря из-за недостаточной квалификации экипажа. Представители других правительств в частном порядке сообщили FT, что подозревают Россию, которая могла заплатить экипажу за нанесение ущерба.

Повреждение двух кабелей в ноябре стало уже вторым случаем за 13 месяцев, когда китайское судно разрушает инфраструктуру в Балтийском море.

В октябре 2023 года китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear повредил газопровод, волоча якорь по дну моря во время шторма. Тогда власти прибрежных стран медленно отреагировали на инцидент, позволив судну покинуть район, где было происшествия без остановки. Подобное они стремились предотвратить в случае с Yi Peng 3.

Чиновники стран Северной Европы и Балтии скептически относятся к тому, что подобные инциденты могут повторяться случайно. "Китайские капитаны должны быть действительно очень плохими, чтобы это происходило непреднамеренно", - заявил FT министр одной из стран Балтии.