Белстат поделился информацией о ввозе товаров физлицами

Национальный статкомитет Беларуси опубликовал результаты выборочного обследования физических лиц в автодорожных пунктах пропуска, который был проведен в октябре.

Согласно информации, всего было выдано 2672 анкеты, из которых заполнено было 64,1%, в том числе нерезиденты заполнили 708 анкет, а граждане Беларуси — 1004 анкеты.

При этом 52,4% от общего числа лиц, въехавших в Беларусь, отразили ввоз товаров (265 из 506 человек).

Вывоз товаров отметили 34,1% из числа опрошенных лиц, выехавших за пределы Беларуси в период проведения обследования (411 из 1 206 человек).

Ввоз товаров осуществлялся преимущественно из Польши (57% от общей стоимости товаров, ввезенных в Беларусь во время проведения обследования) и Литвы (40,5%).

Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи (ввезено в среднем на $245 на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара), электрическая бытовая техника ($161), электроинструмент, бензопилы ($150), телевизоры ($146), парфюмерные и косметические средства ($130), сантехника ($108), автозапчасти ($103), строительные материалы ($99), обувь ($81), одежда ($76).

Вывозили товары из Беларуси граждане главным образом в Польшу (51% от общей стоимости вывезенных товаров) и Литву (34%).

Основными видами вывозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи (вывезено в среднем на $232 на одного человека, указавшего факт вывоза и стоимость данного вида товара), шины и колеса ($162), автозапчасти ($129), одежда ($81), бензин и дизельное топливо ($73), электроинструмент, бензопилы ($50), электрическая бытовая техника ($63), обувь ($52).