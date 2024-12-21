Туск призвал Дуду и оппозицию поддержать новые миграционные законы

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Анджея Дуду и оппозиционную партию "Право и справедливость" (ПиС) поддержать ужесточение миграционного законодательства в связи с терактом в германском Магдебурге 20 декабря.

Ранее Дуда и ПиС подвергли резкой критике новую миграционную стратегию Туска, подчеркнув, что она ударит по белорусской оппозиции, а не по нелегальным мигрантам.

"После теракта в Магдебурге я уже сегодня (21 декабря - прим.) ожидаю четкого заявления от президента (Анджея Дуды) и партии "Право и справедливость" о поддержке правительственного пакета мер по ужесточению визового законодательства и законодательства о предоставлении убежища".

Польское правительство 15 октября утвердило миграционную стратегию республики до 2030 года. Одним из ее пунктов будет приостановление предоставления права на убежище на границе с Беларусью для нелегальных мигрантов.

Кроме того, планируется ужесточить выдачу учебных и рабочих виз.

Инициатива столкнулась с критикой внутри правящей коалиции, а также президента республики. Дуда назвал ее фатальной ошибкой, отметив, что новые меры ударят по белорусским оппозиционерам. Свою обеспокоенность политикой Варшавы высказывал поначалу и Евросоюз, впоследствии сменивший позицию. 18 декабря кабмин принял пакет законов в рамках миграционной стратегии, их рассмотрение состоится уже в следующем году.