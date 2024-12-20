В ЕС запретили один из типов бисфенола в контактирующих с пищевой продукцией материалах

Европейская комиссия запретила использование бисфенола А (химического вещества, применяемого при производстве некоторых пластмасс и смол) в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами из-за потенциального вредного воздействия этого вещества на здоровье.

"Поддержание высоких стандартов безопасности пищевых продуктов в Европейском союзе и защита людей – один из главных приоритетов Комиссии. Запрет, основанный на достоверных научных данных, защитит потребителей от вредных химических веществ, которые могут попасть в нашу еду и напитки", – заявил еврокомиссар по здравоохранению и защите животных Оливер Вархели.

Согласно запрету, бисфенол А не разрешен в материалах, которые вступают в контакт с едой или напитками, таких как покрытия для металлических банок, многоразовые пластиковые бутылки, охладители воды и другая кухонная утварь.

Запрет введен по результатам голосования государств ЕС в начале этого года, в соответствии с результатами контроля, проведенного Европейским советом и Европейским парламентом, а также с учетом последнего научного исследования Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

По данным агентства, бисфенол А (BPA) оказывает потенциальное вредное воздействие на иммунную систему. Запрету предшествовали общественные консультации, а также обширные дискуссии со всеми государствами ЕС.

В Евросоюзе BPA уже запрещен к использованию в детских бутылочках и аналогичных продуктах. Для большинства продуктов предусмотрен 18-месячный период поэтапного отказа, за очень редкими исключениями, когда нет альтернатив, которые дали бы промышленности время адаптироваться и избежать сбоев в пищевой цепочке. Под запрет также попадают и другие бисфенолы, вредные для репродуктивной и эндокринной системы.