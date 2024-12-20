Последнее обновление: 20.12.2024 15:57

Google выпустила новую «умную» ИИ-модель

Корпорация Google представила Gemini 2.0 Flash Thinking — новую экспериментальную ИИ-модель, которая «открывает более глубокие возможности к рассуждению и демонстрирует свои мысли».

Нейросеть описывается как «лучшая для мультимодального понимания, рассуждений и программирования с возможностью мыслить о самых сложных проблемах». Она доступна в Google AI Studio и Gemini API.

Главный научный сотрудник в Google DeepMind Джефф Дин привел в пример решение физической задачи и отметил, что Gemini 2.0 Flash Thinking «обучена использовать мысли для укрепления своих рассуждений».

«Мы видим многообещающие результаты, когда увеличиваем время вычислений в режиме вывода», — подчеркнул он.

Новая модель разработана на базе недавно представленной Gemini 2.0 Flash. Нейросеть похожа на o1 от OpenAI и другие так называемые модели рассуждений. Они затрачивают больше времени на ответ, перепроверяя информацию.

Ранее китайская компания Alibaba представила «ориентированную на возможности мышления» ИИ-модель QwQ-32B-Preview.

В декабре OpenAI выпустила полноценную версию o1 и профессиональный режим для нее.



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