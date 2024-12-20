Полиция ФРГ предупредила бизнес страны об угрозе диверсий со стороны РФ

В Германии Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) обратилось к предприятиям страны с предупреждением о возможных актах диверсии, совершаемых в интересах и по заданию России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ, с которым удалось ознакомиться агентству.

Указывается, что спектр возможных вредоносных действий со стороны лиц, выполняющих задания российских властей, широк: от ведения слежки и правонарушений, связанных с распространением пропаганды, и вплоть до диверсий. По оценке германской уголовной полиции, в последнем случае может пострадать критическая инфраструктура предприятий.

При этом BKA призывает компании проявить бдительность и на случай менее суровых правонарушений, таких как фотографирование и видеосъемка без разрешения, проникновение на территорию фирмы без пропуска, нанесение граффити. Судя по всему, полиция не исключает и попытки поджогов или взрывов.

В этой связи в письме указывают на зафиксированные в последние месяцы пролеты неизвестных дронов над военными объектами, СПГ- или нефтяными терминалами, морскими портами, логистическими компаниями.

Кроме прочего, предприятия предупреждают о возможных попытках злоумышленников установить контакт с их сотрудниками через социальные сети.