Последнее обновление: 20.12.2024 15:42

Из Сирии эвакуировали 22 граждан Беларуси

Из Сирии эвакуировали 22 граждан Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МИД РБ.

Согласно информации, эвакуацию еще одной группы белорусских граждан из Дамаска обеспечила "работа посольства Беларуси в Сирии и консульской службы МИД, в том числе консулов, находящихся сейчас в Бейруте".

"22 человека, находившихся в Сирии по коммерческим контрактам для обслуживания Тишринской ТЭС, благополучно покинули страну и уже двигаются на Родину <...>", - говорится в сообщении.

В нем заверяется, что МИД Беларуси продолжит работу по оказанию возможного содействия белорусским гражданам, по разным причинам оказавшимся на территориях "со сложными военно-политическими условиями".



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