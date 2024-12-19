Бельгия первой из стран ЕС запретит одноразовые вейпы

Бельгия станет первой страной-членом Европейского союза, в котором запретят продажу одноразовых вейпов.

Запрет в Бельгии вступит в силу уже в январе 2025 года. Его введение было обосновано государственной статистикой, согласно которой большинство молодых людей, впоследствии становящихся курильщиками, начинают именно с электронных сигарет (вейпов), а не с традиционных сигарет, сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Бельгии Фрэнка Ванденбрука, дизайн одноразовых вейпов специально разработан для привлечения молодежи.

Сторонники вейпов утверждают, что они могут помочь людям бросить курить, но ведомства в сфере здравоохранения обеспокоены тем, что их красочный дизайн и фруктовый вкус привлекают детей.

В настоящее время продажа вейпов в Бельгии разрешена только совершеннолетним. Согласно опросу Всемирной организации здравоохранения за 2022 год, 12% бельгийских подростков в возрасте с 11 до 18 лет пользовались вейпами. Эта доля удвоилась по сравнению с 2018 годом.

Германия и Франция разрабатывают законодательные запреты на продажу одноразовых вейпов, а в Великобритании такой запрет вступит в силу в июне 2025 года.

Еще одной причиной запрета является экология, поскольку вейпы, выбрасываемые после однократного использования, содержат пластик, химикаты и одноразовую батарею.