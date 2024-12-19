Последнее обновление: 19.12.2024 18:00

Китай запустил четыре спутника связи с помощью коммерческой ракеты Ceress-1S

Китайская коммерческая ракета-носитель Ceres-1S ("Церера-1S") в четверг успешно вывела на орбиту четыре спутника связи Tianqi. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Запуск осуществлен с морской платформы, находившейся в Желтом море у побережья восточной китайской провинции Шаньдун в 18:18 по пекинскому времени.

Спутники связи Tianqi 33-36 успешно достигли запланированной орбиты.

Легкая ракета-носитель серии Ceres, созданная китайской компанией Galactic Energy, предназначена для вывода на орбиту полезной нагрузки до 400 кг. Ее высота достигает 19 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 30 тонн. Для ракет Ceres это 16-й запуск, один из которых был неудачным.

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