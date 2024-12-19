В Финляндии планируют ввести автоматическую балансировку пенсий

Финляндия готовит пенсионную реформу, которая позволит идти на больший риск при инвестировании пенсионных денег, а в случае нехватки денег не повышать пенсии в соответствии с ростом стоимости жизни.

Финское правительство поставило цель сбалансировать пенсионную систему на один миллиард евро в год. Переговоры по пенсионной реформе проходят за закрытыми дверями, но часть информации все-таки просочилась в СМИ.

По данным газеты Helsingin Sanomat, помимо прочего, пенсионным фондам планируется предоставить больше свободы в инвестировании пенсионных денег, то есть увеличить возможность покупки акций. Сейчас в акции можно инвестировать до 50% пенсионных средств, однако пенсионные фонды хотят увеличить эту долю до 60%. Принятие более высоких рисков, вероятно, повысит волатильность доходности, но долгосрочная средняя доходность должна вырасти. Ожидается, что это обеспечит львиную долю денег, необходимых для балансировки пенсионной системы.

Кроме того, планируется расширить возможности пенсионных фондов заимствовать на рынке и инвестировать заемные деньги.

Центральный союз работодателей хочет изменить порядок выплаты пенсий в периоды безработицы или во время учебы. Если бы пенсионные средства в эти периоды не собирались, уменьшился бы и размер будущей пенсии.

Работодатели также предложили ужесточить условия досрочного выхода на пенсию. В настоящее время часть пенсии можно изъять до наступления пенсионного возраста, хотя это уменьшает размер пенсии по старости. По мнению работодателей, необходимо ввести условие, согласно которому пособие по безработице и досрочный выход на пенсию не могут использоваться одновременно. Профсоюзы, однако, эти предложения не поддерживают.

Самый большой спор в стране вызывает создание новой системы автоматической балансировки. В соответствии с действующим порядком, государство обязано выплачивать обещанные пенсии, а в случае нехватки денег увеличиваются и пенсионные взносы. Однако это большие расходы для работодателей, и сейчас обсуждается, может ли размер самой пенсии быть гибким. Пенсии уменьшить нельзя, но можно изменить их индексацию. Планируется разработать автоматическую систему, чтобы при нехватке средств на выплату пенсий деньги поступали не только от повышения пенсионных взносов, но и за счет автоматического уменьшения индексации. Это означает, что покупательная способность пенсии снизится.

В Финляндии выдвигались и другие идеи по улучшению пенсионной системы. Например, в докладе, подготовленном при участии партии "Зеленых", рекомендуется ввести дополнительный экологический налог. По задумке "зеленых", наибольший дополнительный налог будет платить то поколение, которое нанесло окружающей среде наибольший ущерб и способствовало уменьшению природного разнообразия.

Предложения по реформированию финской пенсионной системы должны быть внесены в правительство до конца января. Если в план реформ будет включена так называемая система автоматической балансировки, вряд ли она будет одобрена парламентом. Пенсионеры – самые активные участники выборов, и для политика, голосующего за снижение пенсий, такая "балансировка", скорее всего, не пойдет на пользу.

Средняя пенсия в Финляндии по состоянию на прошлый год составила около €2000.