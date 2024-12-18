Последнее обновление: 18.12.2024 18:00

Правительство Польши утвердило проект закона об ограничении права на убежище

Правительство Польши на заседании в среду одобрило пакет законов в рамках реализации новой миграционной стратегии.

Как сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск, согласно одному из них, власти республики получат право прекращать на время прием заявок на получение убежища от нелегальных мигрантов.

"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли новые правила выдачи виз и предоставления убежища. Я надеюсь, что в парламенте удастся набрать большинство, чтобы утвердить их", - заявил Туск.

Кроме того, польский премьер сообщил о планах обсудить миграционную политику с премьерами Италии и Дании Джорджей Мелони и Метте Фредериксен после прибытия в Брюссель.

Польское правительство 15 октября утвердило миграционную стратегию республики до 2030 года. Одним из ее пунктов будет приостановление предоставления права на убежище на границе с Беларусью для нелегальных мигрантов. Для реализации стратегии польским властям необходимо провести через парламент ряд изменений в законодательство страны.



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