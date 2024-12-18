В больницах Витебска остаются девять пострадавших при пожаре в ТЦ «Беларусь»

В больницах Витебска остаются девять пострадавших во время пожара в торговом центре «Беларусь». Об этом сообщил Витебский горисполком.

«Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь врачи областной больницы и больницы скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении горисполкома.

Ранее говорилось о десяти пострадавших, которые находятся в больницах.

В минувшую пятницу в больницы доставили 16 пострадавших, включая двоих детей, позже за психологической помощью обратились еще четыре человека.

Следственный комитет 14 декабря возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК.

В свою очередь 16 декабря силовики задержали первых подозреваемых.